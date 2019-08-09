Госпредприятия подали иски на 12,5 млн рублей к фигурантам дела о массовых беспорядках

ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» подали в суд первые иски к фигурантам дела о массовых беспорядках 27 июля о возмещении ущерба на 12,5 млн руб., сообщает агентство «Москва». О том, как именно нанесен ущерб, не сообщается.

Представители государственных организаций утверждают, что участники несанкционированной акции нанесли ущерб транспортному предприятию и городскому хозяйству. «Общий ущерб, понесенный коммерческими и некоммерческими учреждениями по результатам несанкционированных акций, ориентировочно составил более 100 млн руб.»,— говорится в сообщении «Мосгортранса».

27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные митинги в поддержку недопущенных до выборов кандидатов в Мосгордуму. По данным «ОВД-Инфо», на каждом из них задержали свыше 1 тыс. участников. По результатам протестных акций административные аресты получило более 100 человек. СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Всего по делу проходит 12 фигурантов. Девять из них находятся под арестом (Евгений Коваленко, Егор Жуков, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Сергей Абаничев).

О реакции властей на протесты — в публикации “Ъ” «Единство формы и задержания».