ЦБ РФ: санкции США не повредят российскому рынку еврооблигаций

Возможные санкции США, накладывающие запреты американским инвесторам на покупку суверенных валютных облигаций на первичном рынке, не повредят рынку еврооблигаций, говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» ЦБ России (.pdf). По заявлению регулятора, у российских банков есть большой запас валютной ликвидности.

«Данный запрет не является значимым для рынка государственных еврооблигаций, так как российские банки обладают большим запасом валютной ликвидности и смогут выкупать новые размещения, если Минфин России примет решение о выходе на рынок еврооблигаций»,— говорится в обзоре.

Ранее Госдеп США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей», которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев. Первый пакет из-за инцидента был введен в августе 2018 года. Ограничительные меры включают запрет на продажу России оружия, а также товаров и технологий двойного назначения.

Напомним, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом в марте 2018 года. Позднее оба пошли на поправку и были выписаны из больницы. Британские власти заявляют, что их отравили разработанным в СССР веществом «Новичок». По их мнению, к происшедшему причастны российские разведчики, известные под именами Александр Петров и Руслан Боширов. По информации Bellingcat и The Insider, настоящее имя господина Боширова Анатолий Чепига, а господина Петрова — Александр Мишкин. Москва все обвинения отрицает.

Подробнее о первом пакете санкций — в публикации “Ъ” «США наконец скрипнули Скрипалем».

Подробнее о расследовании британской полиции и новых фигурантах дела об отравлении — в материале “Ъ FM”.