Арестованный экс-президент Киргизии отказался сотрудничать со следствием

Арестованный Алмазбек Атамбаев отказался сотрудничать со следствием, сообщил журналистам адвокат бывшего президента Киргизии Сергей Слесарев. По официальной информации, генеральная прокуратура обнаружила в его действиях признаки коррупции, превышения должностных полномочий и незаконного обогащения.

«Атамбаев отказался от сотрудничества со следствием и не стал подписывать какие-либо документы»,— сказал адвокат (цитата по ТАСС). По его словам, речь идет о постановлении о ходатайстве об изменении меры пресечения, документе о мере пресечения, а также о протоколе допроса и других предусмотренных процессуальными нормами бумагах.

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Сегодня на допрос в Министерство внутренних дел Киргизии был вызван сын господина Атамбаева Сейитбек Атамбаев. Об этом сообщили «Интерфаксу» в созданной бывшим главой государства Социал-демократической партии (СДПК). По какому именно делу проходил допрос, пока неизвестно. Остальные члены семьи Алмазбека Атамбаева находятся в стране, но пока допрошены не были.

Напомним, 8 августа Алмазбек Атамбаев был задержан в результате двухдневного штурма своей резиденции. Он был арестован и помещен под стражу до 26 августа. Во время штурма погиб один и было ранено 85 человек. Все обвинения, выдвинутые против него, господин Атамбаев считает сфабрикованными.

Подробнее о задержании Алмазбека Атамбаева читайте в материале “Ъ” «Президента Киргизии свергли через два года после отставки».