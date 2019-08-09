«Победа» разрешила брать ноутбуки сверх нормы ручной клади

Российская авиакомпания «Победа» разрешила брать с собой в самолет ноутбуки сверх нормы, которая установлена для ручной клади. Это правило вступило в силу сегодня, 9 августа, говорится в сообщении. До этого ноутбуки можно было провозить только в составе ручной клади, которая должна соответствовать размеру 36х30х27 см.

Это нововведение связано с тем, что в текущем году у авиакомпании стало больше бизнес-клиентов. Они просили разрешить провоз ноутбуков больших размеров, отметил генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков.

Напомним, ранее «Победа» отменила сбор за оплату билетов банковской картой в размере 2%. До этого расходы по оплате банковской комиссии авиакомпания перекладывала на своих клиентов.

О том, будет ли эффективна эта мера, читайте в материале “Ъ” «“Победа” отказалась от комиссии».