Экс-директору краснодарской сети супермаркетов не удалось опротестовать привлечение к субсидиарке

Пятнадцатый Арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Краснодарского края о привлечении бывшего директора и соучредителя ООО «Торгово-коммерческая производственная фирма “Титан”» Александра Петренко к субсидиарной ответственности. Нижестоящая инстанция постановила взыскать с него 787,8 млн руб. в пользу ООО ТКПФ «Титан». Апелляционная жалоба господина Петренко оставлена без удовлетворения, сообщается в ЕФРСБ.

Как ранее сообщал“Ъ-Кубань”, конкурсный управляющий «Титана» Александр Костюнин смог доказать в суде, что долги торговой сети образовались в тот период, когда ей руководил Александр Петренко. В суде было установлено, что в 2015 году «Титан» мог рассчитаться с кредиторами, его активы составляли более 1 млрд руб., из которых запасы товара стоили около 706 млн руб. Этот товар был утрачен летом 2015 года, как раз в то время, когда господин Петренко занимал пост гендиректора. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», он также является владельцем 50% акций общества.

ООО «ТКПФ “Титан”» владело в Краснодаре сетью супермаркетов, однако разорилось после кризиса 2014 года. Банкротом его признали в ноябре 2015 года. На этот момент кредиторская задолженность общества составляла 737,1 млн руб., активы — 243,7 млн руб., из которых 175 млн руб. — дебиторская задолженность.

Василий Хитрых