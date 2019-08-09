Toyota привезет в Россию модели линейки GR-Sport

Компания Toyota в 2020 году представит на российском рынке несколько моделей спортивной линейки GR-Sport, сообщает японский автопроизводитель.

GR-Sport — это серийные легковые модели Toyota со спортивными акцентами в дизайне и улучшенными характеристиками динамики и управляемости. В настоящее время на европейском рынке в линейке GR-Sport представлены хэтчбеки Yaris GR Sport и Corolla GR Sport, но ни один из этих автомобилей в России не представлен. Какие машины войдут в гамму GR-Sport для российского рынка — пока неизвестно.

Напомним, в настоящее время единственной моделью фирменного суббренда Gazoo Racing в России является купе Toyota GR Supra по цене от 5,5 млн руб.