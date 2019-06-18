В Петербурге банкротят компанию «Мостоотряд №75»

В Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области подано более 40 исков с требованием признать банкротом компанию ООО «Мостоотряд №75», принимавшую участие в строительстве Крымского моста и высокоскоростной автомагистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург». Общая сумма исковых требований составляет более 300 млн руб., среди истцов — ООО «Техносфера», ООО «Сясьстройская торговая компания», ООО «СП Групп», ряд других компаний и несколько ИП, сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

По данным «Фонтанки.ру», ООО «Мостоотряд №75», учрежденное в 2015 году с уставным капиталом в 10 тыс. руб. (его владельцем тогда являлось ныне банкротящееся ОАО «Мостострой №6»), ранее объявило о ликвидации юрлица.