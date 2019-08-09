Полиция запросила у СМИ видео с протестов в Екатеринбурге

Главное управление МВД по Свердловской области направило в редакции уральских СМИ запросы о предоставлении видеозаписей протестных акций против строительства в сквере в центре Екатеринбурга храма Святой Екатерины.

Запрос отправлен в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия). «Прошу вас предоставить сведения о том, имеются ли в вашем распоряжении видеозаписи и фотографии, запечатлевшие события, происходящие в сквере»,— говорится в документе. Речь идет о событиях в ночь на 14-е и в ночь на 15 мая.

Ранее стало известно о четырех других уголовных делах, связанных с протестными акциями в защиту сквера у театра драмы.

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Храм Святой Екатерины планировалось построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. С 13 по 16 мая в сквере прошли акции протеста. За это время полиция задержала около 100 человек, 30 их которых были арестованы. Позже Екатеринбургская епархия РПЦ отказалась от права строить храм в сквере. Опрос о месте строительства проведут в середине сентября. Стройка начнется не раньше конца 2020 года.

Подробнее о ситуации храмом — в материале “Ъ” «Екатеринбургский сквер возвращают на место».

Артем Гирш, Екатеринбург