10 августа, суббота
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Прокатная десятка

Что посмотреть на выходных 10–11 августа

от

8 августа в прокат вышли ряд кинокартин, среди которых девятый по счету фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», приключенческая лента «Дора и Затерянный город», триллер «Страшные истории для рассказа в темноте» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.


«Однажды в… Голливуде»
Дора и затерянный город
Страшные истории для рассказа в темноте
Форсаж. Хоббс и шоу
Гив ми либерти
Маленькое красное платье
Как отмыть миллион
Оленья кожа
Видок: Охотник на призраков
Король Лев
Однажды в… Голливуде (Once Upon a Time ... in Hollywood, 2019)

«Однажды в… Голливуде»

Режиссер: Квентин Тарантино
В ролях: Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Роби, Эмиль Хирш
Жанр: драма, комедия / Великобритания, США, Китай / 161 мин.
В прокате: с 8 августа

Обозреватель Андрей Плахов: «Фильмом “Однажды в Голливуде” Квентин Тарантино больше не изобретает кино будущего, но продолжает переиначивать историю кино прошлого. Герои картины носятся на винтажных авто под звуки Deep Purple, на виллах идет круглосуточная гульба, а в округе, на загородных ранчо, кучкуется небезобидная хипня — зловещие зомби из голливудского подполья, которые в один прекрасный день выйдут на белый свет. Финал разыгрывается в тот роковой день 8 августа 1969 года, когда девушками-сектантками “сатаны Мэнсона” на голливудской вилле была убита беременная на девятом месяце молодая актриса Шарон Тейт, жена Романа Полански. Но это почти все, что Тарантино разрешает сообщить неискушенным зрителям».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Фабрикант грез»

Из чего состоит кинематограф Квентина Тарантино

Дора и Затерянный город (Dora and the Lost City of Gold, 2019)

Дора и затерянный город

Режиссер: Джеймс Бобин
В ролях: Изабелла Монер, К`Орианка Килчер, Бенисио дель Торо, Ева Лангория, Дени Трехо
Жанр: приключения, семейный / Австралия, США / 102 мин.
В прокате: с 8 августа
Обзор “Ъ-Weekend”: «Полнометражный фильм Джеймса Бобина (“Алиса в Зазеркалье”, “Маппеты”) по мотивам популярного обучающего мультсериала “Даша-путешественница” (в оригинале Дашу на самом деле всегда звали Дорой). Даша-Дора выросла в джунглях, доросла до старшей школы, и родители, отправившись на поиски таинственного золотого города, оставили ее на попечение старшего кузена Диего. Не столько из соображений безопасности, сколько с целью социализации дочери, выросшей среди удивительных зверей. Впрочем, приключений в джунглях компании старшеклассников не избежать, только теперь Доре мешает не лисенок Жулик, а плохие люди с автоматами. Хорошо хоть, обезьянка Башмачок по-прежнему на своем месте».
Страшные истории для рассказа в темноте( Scary Stories to Tell in the Dark, 2019)

Страшные истории для рассказа в темноте

Режиссер: Андре Овредал
В ролях: Зои Маргарет Коллетти, Майкл Гарза, Гэбриел Раш, Остин Абрамс
Жанр: ужасы, триллер /Канада, США / 108 мин.
Слоган: «Экранизация культовой трилогии ужасов»
В прокате: с 8 августа
Обзор “Ъ-Weekend”: «Продюсерский проект Гильермо дель Торо, поставленный норвежцем Андре Эвредалом, три года назад снявшим впечатляющий хоррор “Демон внутри” про необычные будни патологоанатомов. “Страшные истории для рассказа в темноте” — экранизация трилогии Элвина Шварца, популярного собрания коротких рассказов о жутких монстрах, под тем или иным предлогом проникающих в реальность. Главной героиней фильма Эвредала становится книга, которая пишет сама себя, а описанные в ней события начинают сбываться».
Форсаж: Хоббс и Шоу (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, 2019)

Форсаж. Хоббс и шоу

Режиссер: Дэвид Литч
В ролях: Дуэйн Джонсон, Джейсон Стейтем
Жанр: боевик / Великобритания, США / 135 мин.
В прокате: с 1 августа
Обзор “Ъ-Weekend”: «Спин-офф “Форсажа”, который примечателен главным образом тем, что его снял Дэвид Литч, автор “Джона Уика” и второго “Дэдпула”, последовательно занимающийся реабилитацией жанра боевика и возвращающий ему былое величие. Заклятые враги американец Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон) и британец Деккард Шоу (Джейсон Стейтем) объединяются, чтобы спасти свои семьи, а заодно будущее всей планеты, под аккомпанемент перестрелок, автомобильных погонь и немногочисленных суровых шуток. В общем, все, за что мы любим и ненавидим франшизу “Форсаж”,— только без Вина Дизеля».
Гив ми либерти (Give Me Liberty, 2019)

Гив ми либерти

Режиссер: Кирилл Михановский
В ролях: Крис Галуст, Лорен Спенсер, Максим Стоянов, Дарья Екамасова
Жанр: комедия / США / 110 мин.
В прокате: с 1 августа

Кинокритик Ксения Рождественская: «Фильм Кирилла Михановского, мировая премьера которого состоялась на фестивале “Сандэнс”,— американская лирическая инди-комедия, снятая русским иммигрантом в Милуоки и неуловимо напоминающая оттепельное советское кино».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Комедия поражений»

Маленькое красное платье (In Fabric, 2018)

Маленькое красное платье

Режиссер: Питер Стрикленд
В ролях: Гвендолин Кристи, Сидсе Бабетт Кнудсен, Кэролайн Катц
Жанр: хоррор, комедия / Великобритания / 118 мин.
В прокате: с 1 августа

Кинокритик Михаил Трофименков: «Пользующийся репутацией эксцентрика-эстета режиссер отчаянно заплутал в чистилище массового воображения ХХ века, где сожительствуют интонации “Монти Пайтона” и советской телепередачи “Их нравы”, детские страшилки и вторичный сюрреализм в духе Яна Шванкмайера».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Платье за страх»

Как отмыть миллион (La chute de l'empire américain, 2018)

Как отмыть миллион

Режиссер: Дени Аркан
В ролях: Александр Ландри, Мари-Пьер Морен, Реми Жерар, Максим Рой
Жанр: комедия, криминал / Канада / 127 мин.
В прокате: с 1 августа
Обзор “Ъ-Weekend”: «После того как в 2007 году Дени Аркан, лауреат “Оскара” и Каннского кинофестиваля, закончил свой opus magnum — “Кинотрилогию неудач” (“Закат американской империи”, “Нашествие варваров” и “Век помрачения”), его новые редкие фильмы располагаются где-то на полях его фильмографии. “Как отмыть миллион” — едкий, но несколько легкомысленный комментарий к современной общественно-политической ситуации, обыгрывающий штампы нуара: юноша с внешностью неудачника, призванием философа и профессией курьера оказывается свидетелем ограбления и случайным обладателем огромной суммы денег. Его преследуют полицейские и бандиты, а помогают байкер-финансист и секс-работница, в объявлении на сайте знакомств цитирующая Расина».
Оленья кожа (Le daim, 2019)

Оленья кожа

Режиссер: Кантен Дюпьё
В ролях: Жан Дюжарден, Адель Энель
Жанр: комедия / Франция / 77 мин.
В прокате: с 2 августа

Кинокритик Василий Степанов: «Абсурдистская комедия Кантена Дюпьё с Жаном Дюжарденом в главной роли — о человеке, действиями которого руководит куртка из оленьей кожи. Остраняя реальность, в которой гаджеты давно управляют людьми, Дюпьё делает по-настоящему смешное кино».

Подробнее о фильме — в материалах “Ъ” «Курточка невозврата» и «Вещи в человечьей шкуре»

Видок: Охотник на призраков (L'Empereur de Paris, 2018)

Видок: Охотник на призраков

Режиссер: Жан-Франсуа Рише
В ролях: Венсан Кассель, Патрик Шене, Ольга Куриленко
Жанр: триллер, криминальный, приключения / Франция / 110 мин.
Слоган: «Легендарный сыщик или гениальный преступник?»
В прокате: с 25 июля

Кинокритик Михаил Трофименков: «В российский прокат фильм выходит под безобразным названием “Видок: Охотник на призраков”, навевающим мысли о мистико-криминальной чуши в духе Питофа. В оригинале же он называется проще и умнее: “Император Парижа”. Как объясняют его создатели, если в 1805 году, которым датировано начало действия, императором Франции был Наполеон I, то императором переполненного криминальной нечистью Парижа был Видок, поставивший свое знание уголовного подполья на службу родине. И никаких тебе призраков».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Бандит национальной безопасности»

Король Лев (The Lion King, 2019)

Король Лев

Режиссер: Джон Фавро
Жанр: анимационный, семейный, приключения / США / 118 мин.
Слоган: «Король вернулся»
В прокате: с 18 июля

Кинокритик Юлия Шагельман: «“Короля Льва”, переработку одного из самых успешных (три “Золотых глобуса” и один “Оскар”) и самых любимых диснеевских мультфильмов, в отличие от предшественников, уже нельзя назвать игровым (live-action) фильмом. Он снят в суперсовременной технике, которая еще и названия толком не получила, и за неимением лучшего называется фотореалистичной компьютерной графикой. Все африканские пейзажи, на фоне которых происходит действие, были воссозданы в виртуальной реальности, и съемочная группа работала, надев специальные шлемы. В результате джунгли, водопады, горы и просторы саванны выглядят даже лучше, чем настоящие».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Фотоохота на львов»

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Профиль пользователя