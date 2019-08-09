Экс-замначальника воронежского ГУ МВД Александра Коротеева отпустили под подписку

Бывший заместитель начальника ГУ МВД по Воронежской области Александр Коротеев, накануне задержанный СКР по подозрению в получении крупной взятки (п. «в», ч. 5 ст. 290 УК РФ), будет отпущен под подписку о невыезде. Соответствующее решение приняли в следственном органе. По данным «Ъ-Черноземье», полковник согласился признать вину. При этом не исключено, что дело будет переквалифицировано по более мягкому составу – о злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ).

Напомним, преследование Александра Коротеева началось спустя два дня после его выхода на пенсию по выслуге лет. По версии следствия, в 2018 году к высокопоставленному полицейскому обратился начальник ОМВД России по Новоусманскому району Анатолий Уваров с просьбой «оказать содействие в продвижении по службе». Полковник якобы согласился, и коллеги сошлись на взятке «в виде услуг имущественного характера» – доставке стройматериалов и возведении бани в селе Князево Рамонского района. В общей сложности, как полагают в СКР, подчиненный оплатил работы на сумму 242 тыс. руб. Дело было возбуждено по материалам регионального УФСБ.

Подробнее о деле – в материале “Ъ” «Следствие отозвало полковника с пенсии».

Андрей Прах