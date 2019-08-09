Оператор аэропортов Краснодарского края «Базэл Аэро» показал убыток 11 млн рублей

ООО «Базэл Аэро», являющееся управляющей компанией аэропортов Сочи, Краснодара и Анапы, опубликовало финансовые результаты за 2018 год. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», убыток общества за минувший год составил 11,6 млн руб. При этом выручка компании составила 385,8 млн руб.

В то же время аэропорт Сочи показал выручку 6,2 млрд руб. и чистую прибыль 2,7 млрд руб., аэропорт Краснодара показал выручку 3,7 млрд руб., чистую прибыль – 1,1 млрд руб., аэропорт Анапы показал выручку 1,1 млрд руб., чистую прибыль – 328,4 млн руб.

ООО «Базэл Аэро» зарегистрировано в 2007 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. и является «дочкой» кипрской Inter Jura CY (services) limited. По итогам 2017 года общество показало убыток 4,6 млн руб. При этом чистая прибыль аэропорта Сочи по итогам того же года составила 2 млрд руб., аэропорта Краснодар — 1 млрд руб., а аэропорта Анапа — 218,6 млн руб.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, общество в всерьез рассматривает возможность смены названия. Как вероятный вариант для переименования называется «Аэродинамика». Это, по некоторым данным, связано с санкциями Минфина США в отношении владельца холдинга «Базовый элемент» Олега Дерипаски.

Дмитрий Михеенко