В Челябинске кандидат в депутаты вызвал соперника на соревнование по поеданию шаурмы

Кандидат в депутаты совета по Курчатовскому району Челябинска Александр Пашкеев вызвал соперника на выборах, многократного чемпиона мира по армрестлингу Артема Клименко, на соревнование по поеданию шаурмы. Видеоролик с обращением к оппоненту он разместил в интернете.

В ролике Александр Пашкеев говорит, что ранее вызывал Артема Клименко на публичные дебаты, но тот не ответил, поэтому автор решил предложить спортсмену альтернативный повод для публичной встречи. «Артем Клименко, прошло 24 часа, ты ничего не ответил. Ты, получается, не можешь думать головой, не можешь в дебаты. Тебе нечего сказать, ты можешь только мышцами. Тогда я предлагаю баттл по твоему уровню. Значит, ты в голову можешь только есть. Предлагаю, кто больше съест шаурмы. Даю тебе на раздумье 24 часа, но думаю, что и этого времени тебе будет слишком много»,- обратился автор видео к Артему Клименко.

В Челябинске идут агитационные кампании кандидатов в депутаты райсоветов. Выборы пройдут 8 сентября. Жители города должны делегировать в районные органы власти 170 человек (по 25 человек в шести районах и 20 человек в Центральном). Райсоветы в октябре сформируют новую городскую думу из 49 человек (по семь депутатов от каждого района), которая объявит конкурс по выбору главы города.