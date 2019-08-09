Стадион «Самара Арена» получит 5,7 млрд рублей инвестиций из федерального бюджета

Стадион «Самара Арена» получит на достройку 5,7 млрд рублей инвестиций из российского бюджета. Соответствующее постановление правительства РФ подписано Дмитрием Медведевым в конце прошлого месяца.

Всего на развитие стадионов, построенных к чемпионату мира по футболу 2018 года, направят 13 млрд руб. бюджетных средств. «Самара Арене» досталась наибольшая сумма. Самарский стадион является самым дорогим – на его возведение потрачено около 23 млрд руб. Далее следуют стадионы в Волгограде, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. Эти спортивные объекты обошлись бюджету страны в порядка 19 млрд руб.

Сабрина Самедова