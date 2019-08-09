Mercedes-AMG разработает особые звуки для электрифицированных моделей

Компания Mercedes-Benz обратиться к специалистам музыкальной индустрии, чтобы создать «саундтрек» для электрифицированных моделей, сообщает Autocar.

«Звук двигателя — очень важный фактор для наших клиентов, поэтому нам нужно решить стоящий перед нами вызов, — пояснил глава отдела разработки Mercedes-AMG Штеффен Ястроу. — Мы думаем, как озвучивать наши электрифицированные модели, но совершенно точно мы не будем имитировать рев V8 в наших новинках».

Напомним, в 2017 году появилась информация, что американская рок-группа Linkin Park поможет компании Mercedes-AMG в создании звука электромобилей.