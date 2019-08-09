Стадион «Звезда» станет краевой собственностью

Глава Перми Дмитрий Самойлов внес в городскую думу проект решения о безвозмездной передаче стадиона «Звезда» в краевую собственность. Предполагается, что в собственность региона будет безвозмездно передан земельный участок по улице Куйбышева, 95 (площадь 7,6 тыс. кв. м, кадастровая стоимость — 296,4 млн руб.), а также движимое и недвижимое имущество, расположенное на нем, и недвижимость по улице Куйбышева, 97 (общая стоимость — около 78 млн руб.). Предположительно, проект будет рассмотрен на августовском пленарном заседании Пермской думы. Как пояснили “Ъ-Прикамье” в пресс-службе мэрии, решение о передаче стадиона «Звезда» связано с тем, что в спортивном сооружении в настоящее время располагаются исключительно краевые учреждения.

В прошлом году стадион «Звезда» был передан в безвозмездное пользование «Центру спортивной подготовки» Пермского края. До этого объект находился в безвозмездном пользовании ФК «Амкар», прекратившего свое существование из-за финансовых проблем. Сейчас на стадионе тренируются футбольный клуб ПФЛ «Звезда», одноименная женская футбольная команда, а также воспитанники центра подготовки молодых футболистов.