«Калашников» разработал электромобиль для такси

Концерн «Калашников» представил электромобиль UV-4 для рынка таксомоторных перевозок. Образец показали в рамках Международного евразийского форума «Такси» в Москве, сообщает пресс-служба компании.

Электромобиль предназначен для каршеринговых компаний и для предприятий, по территориям которых нужно передвигаться на большие расстояния. Мощность машины — до 50 кВт, максимальная скорость — 80 км/ч, запас хода — до 150 км. Длина электромобиля составляет 3,4 м, ширина — 1,5 м, высота — 1,7 м, вес — 650 кг.

Напомним, что ранее «Калашников» представил городскую модификацию электромотоцикла «Иж Пульсар» и новое поколение электромобиля «ОВУМ». На мотоцикл установили более мощный аккумулятор, а также улучшили геометрию рамы. Обновленный электромобиль оснастили новыми системой кондиционирования и отопления, регулируемой подвеской и тормозной системой.