Более 100 населенных пунктов Иркутской области задымлены из-за лесных пожаров

103 населенных пункта Иркутской области заволокло дымом от лесных пожаров в самом регионе и соседней Якутии. По данным МЧС, в зоне задымления оказались восемь районов. Так, 29 населенных пунктов окутал дым в Киренском районе, 23 — в Нижнеилимском, 12 — в Катангском, 11 — в Усть-Илимском районе, по пять — в Казачинско-Ленском и в Мамско-Чуйском, два — в Братском. За сутки от жителей региона в МЧС поступило 45 звонков в связи с задымлением.

По данным правительства Иркутской области, к утру 9 августа в регионе действовали 136 пожаров на общей площади 708 тыс. га За минувшие сутки потушили 12 лесных пожаров площадью 369 га.

Напомним, на территории Красноярского края, Иркутской области и Якутии действуют режимы чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Правительство России накануне решило выделить дополнительные 6 млрд руб. для ликвидации возгораний в Сибири и на Дальнем Востоке.

О ситуации с лесными пожарами — в материале “Ъ” «Пожары утонули в подсчетах»

Юлия Сасевич