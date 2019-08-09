Рейтинг стран-мошенников

Райффайзенбанк проанализировал динамику мошенничеств с банковскими картами в разных странах[i]. Лидерами в рейтинге мошеннической активности в отношении карт русских путешественников в 2019 году стали Индонезия, Индия и страны Латинской Америки. В этих странах совершено наибольшее количество операций по поддельным картам. Индонезия лидирует в списке уже не первый год: несмотря на снижение общего объема использования поддельных карт, эта страна возглавляет топ лидеров с 2017 года. В этом году страны Латинской Америки вытеснили США, которые в 2018 году замыкали тройку лидеров по количеству инцидентов.

При этом общий объем мошеннических операций на протяжении последних трех лет снижается благодаря ужесточению требований платёжных систем в отношении использования чиповых карт и усовершенствованию системы предотвращения мошеннических операций банка.

«Для того, чтобы снизить риски потери денег в путешествиях, мы советуем клиентам по возможности использовать бесконтактные платежи, иметь на руках небольшую сумму наличных непосредственно перед вылетом, а также поменять пин-код от карты сразу после возвращения из поездки», — рекомендует Дмитрий Бабин, вице-президент группы по борьбе с мошенническими операциями Райффайзенбанка.