«Уральские авиалинии» станут перевозчиком Универсиады-2023

Авиакомпания «Уральские авиалинии» выступит партнером и перевозчиком летней Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году. Об этом сообщил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

«Успешно и надежно авиакомпания справляется с пиковыми нагрузками, с теми нагрузками, которые были в период проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Достойно мы встречаем и провожаем гостей, кто приезжает к нам на «Иннопром» события. Я уверен, что авиакомпания станет надежным партнером и перевозчиком Универсиады 2023 года, где будет огромное количество атлетов, гостей, зрителей»,— заявил губернатор (цитата по ТАСС).

В июле исполком FISU принял решение провести летнюю Универсиаду-2023 в Екатеринбурге. В рамках мероприятия разыграют 244 комплекта наград по 15 видам спорта. Возвести деревню Универсиады планируется в районе Новокольцовский, хотя ранее рассматривалась площадка района ВИЗ-Правобережный.

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