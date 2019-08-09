В Челябинской области суд рассмотрит дело о незаконной добыче рыбы на полмиллиона рублей

Кунашакский районный суд Челябинской области рассмотрит дело рыбака, который незаконно выловил рыбы из озера Куракли-Маян почти на полмиллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, по версии следствия, мужчина в мае этого года в период нереста ловил рыбу с помощью запрещенных орудий – десяти рыболовных сетей. В результате преступных действий Нижнеобскому территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству причинен ущерб на сумму более 472 тыс. руб.

Рыбаку предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконный вылов водных биологических ресурсов, с применением запрещенных орудий лова в местах нереста с причинением особо крупного ущерба). Уголовное дело направлено в Кунашакский районный суд для рассмотрения по существу.