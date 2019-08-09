Движение транспорта на Московском шоссе в Самаре изменено

Первый этап ремонта теплотрассы по ул. Ново-Вокзальной на пересечении с Московским шоссе в Самаре был завершен в четверг. В связи с этим открылся ранее закрывавшийся для движения участок Московского шоссе в сторону города. Об этом сообщает самарский филиал ОАО «Предприятие тепловых сетей».

«Второй этап ремонтных работ предусматривает временное ограничение движения по Московскому шоссе в сторону выезда из города. Для автомобильного движения открыты четыре полосы»,– говорится в сообщении.

Ремонт на участке будет завершен и асфальтовое покрытие восстановлено до 17 августа. На сегодняшний день закончены земляные работы, заменено более 20 м трубопровода диаметром 500 мм. Также произведена обратная засыпка и уложен нижний слой асфальта.

Георгий Портнов