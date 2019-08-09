Краевой арбитраж купит квартиру для судьи за 3,4 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края объявил электронный аукцион на покупку квартиры для судьи. Как сообщается в техническом задании, квартира должна быть расположена в жилом 14-этажном доме не ранее 2000 года постройки в Дзержинском, Свердловском, Индустриальном или Ленинском районе Перми на левом берегу Камы. Общая площадь жилого помещения — 53 кв. м. Жилые комнаты должны иметь площадь от 11 до 30 кв. м каждая. Требуются подсобные помещения, прихожая и балкон/лоджия. Пол должен быть выложен линолеумом, ламинатом или плиткой.

Максимальная цена контракта — 3,4 млн руб. Победителя аукциона определят 20 августа.