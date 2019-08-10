Ряд краевых дорог перейдет в федеральную собственность

Пермский край передаст в федеральную собственность Красавинский мост, Западный и Южный обходы Перми и автодорогу Пермь – Краснокамск. Ожидается, что процесс завершится в 2019 году. Кроме того, в 2020 году может быть передана автодорога на Сыктывкар. Эту информацию сообщил замминистра транспорта пермского края Михаил Кириллов в рамках экспертного совещания площадки «Безопасные и качественные дороги» регионального ОНФ.

«На тот объем, что будет передан Федерации, будем брать дороги от муниципалитетов и соблюдать этот баланс», - пояснил Михаил Кириллов.