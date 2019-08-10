В Пермском крае зафиксировано 52 ДТП с участием животных

По данным министерства природных ресурсов Пермского края, с начала 2019 года в регионе зафиксировано 52 дорожно-транспортных происшествия с участием диких животных.

Только с 29 июля по 5 августа 2019 года совершено три ДТП с участием лосей. Два из них произошли с легковыми автомобилями. Кроме того, ранее состоялся суд над браконьерами, застрелившими лосиху 3 апреля 2019 года. Двум виновным назначено условное наказание сроком на 3 года с лишением права заниматься охотой на 2 года. Половина суммы ущерба, которая составила 560 тыс. руб., была возмещена 19 апреля.