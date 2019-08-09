В Пензенской области долг по контрактам перед предпринимателями снижен на 80 млн рублей

В Пензенской области за первые шесть месяцев года по материалам прокурорских проверок было возбуждено 72 уголовных дела. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства по итогам расширенного заседания коллегии.

В частности, за январь – июнь прокурорам удалось добиться погашения задолженности по заработной плате перед работниками на сумму 57 млн руб., снижения долга по исполненным контрактам - на 80 млн руб., перерасчета платы за жилищно-коммунальные услуги – на 141 тыс. руб. Также после вмешательства органов прокуратуры было ликвидировано 93 несанкционированные свалки.

Иван Сергеев