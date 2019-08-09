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Лука Джорджевич перейдет в «Локомотив»

Нападающий петербургского «Зенита» Лука Джорджевич перейдет в московский «Локомотив». Как сообщает «Спорт-Экспресс», сумма трансфера составит €2,5 млн. Официально о трансфере 25-летнего игрока будет объявлено сегодня.

“Ъ-СПб” писал, что черногорским нападающим интересовался ЦСКА.

Лука Джорджевич перешел в «Зенит» в 2012 году. За это время на правах аренды он играл за три европейских клуба и тульский «Арсенал». Контракт спортсмена с петербургским клубом истекает летом 2020 года.

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