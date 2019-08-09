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Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Администрация губернатора оплатит чиновникам тренинг Максима Батырева

Администрация губернатора Пермского края объявила торги на проведение просветительского мероприятия стоимостью 581,2 тыс. руб. Согласно техническому заданию, подрядчик должен до 30 сентября провести тренинг Максима Батырева для 250-300 человек.

В документации указано, что целью мероприятия является «содействие формированию профессионального состава на государственной гражданской и муниципальной службе через создание единого социокультурного, образовательного пространства и повышению эффективности взаимодействия лиц, включённых в кадровый резерв Пермского края, резерв управленческих кадров Пермского края и иные кадровые резервы, предусмотренные указами губернатора Пермского края, а также представителей общественности, представителей органов государственной власти Пермского края, иных государственных органов Пермского края , органов местного самоуправления муниципальных образований в Пермском крае».

Максим Батырев – бизнес-тренер и писатель, обладатель премии «Коммерческий директор года» и «Менеджер года», автор бестселлера «45 татуировок менеджера».

При этом на сайте Максима Батырева уже обозначены его выступления в Перми – 12 и 13 сентября. Оператором значится школа бизнеса «Каменный город».

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