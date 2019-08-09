Менее трети челябинских рынков имеют договоры на вывоз ТКО

В Челябинске большая часть рынков не заключила договоры на вывоз твердых коммунальных отходов. Так, из 24 объектов, официально зарегистрированных в городе, лишь у семи есть документ, сообщает пресс-служба ООО «Центр коммунального сервиса» (ЦКС).

Поводом для анализа ситуации стала недавняя инспекция и.о. главы Челябинска Натали Котовой. Она посетила Цветочный рынок возле Шершневской плотины и обнаружила рядом несанкционированную свалку. После этого представители рынка передали регоператору по обращению с ТКО документы для заключения договора на вывоз отходов. По данным ЦКС, подавляющее большинство владельцев объектов выбрасывают мусор в контейнеры в жилых дворах, вывоз которых оплачивают горожане. В случае не предоставления документов для заключения договоров региональный оператор обещает проинформировать о нарушениях прокуратуру и другие надзорные ведомства.