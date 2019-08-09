Утверждена структура регионального минпрома

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер утвердил структуру и штатную численность министерства промышленности, природных ресурсов и новых технологий региона. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства области.

В документе говорится, что воссоздаваемое министерство будет заниматься реализацией государственной политики в сфере промышленности, новых технологий природопользования на территории Челябинской области. Приоритетной задачей минпрома является содействие развитию конкуренции на товарных рынках в сфере промышленности.

Согласно утвержденной структуре ведомства, у министра промышленности региона будет два заместителя. Один будет курировать управление природных ресурсов и отдел регионального надзора, второй – управление промышленности и новых технологий, управление стратегического развития и службу внутреннего контроля. Всего в министерстве будут работать 55 человек.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», министерство промышленности, природных ресурсов и новых технологий Челябинской области начнет работать в сентябре. Курировать ведомство будет вице-губернатор Егор Ковальчук.