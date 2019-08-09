«Впереди только театр абсурда»

В Совете федерации прошло заседание комиссии по защите государственного суверенитета России. Обсуждался вопрос, как обезопасить страну от попыток вмешательства извне. Речь идет о протестных акциях, которые несколько недель проходят в Москве. Среди прочего сенаторы предложили закрепить в законодательстве места для проведения митингов в российских городах. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что власть пока не может найти внятного ответа на волну протестов.

Мы подходим чуть ли не к самому главному — к выводам, которые собирается сделать российская власть в связи с новой волной протеста. Судя по всему, 19 августа Госдума соберется на экстренное заседание, чтобы обсудить проблему иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Хотя пока непонятно, откуда конкретно идет это самое вмешательство. Оно как бы есть, но в каком-то нематериальном виде. Нет конкретного человека в звездно-полосатых носках, в цилиндре, с сигарой в зубах, который вынимает пачки долларов из сейфа и вкладывает их в руки Навального и компании.

На сегодня есть — надо сказать, не очень убедительные — обвинения в адрес посольства США: мол, рисовало схемы, где лучше не находиться его сотрудникам. По идее, это логично, однако теоретически можно как-то вычислить, что на самом деле Госдеп знал заранее обо всем этом — у него была карта. И вот немецкая Deutsche Welle — либеральное гнездо — тоже в заговоре.

Американское посольство, понятно, не закроешь, а вот пару дипломатов теоретически можно выслать. Хотя ссориться с Дональдом Трампом и Майком Помпео из-за каких-то митингов не пристало, равно как и портить отношения с канцлером Германии. Тогда вся эта так называемая российская оппозиция точно добьется своего. Потому что именно вовлечение Запада является главной задачей любого, скажем помягче, протеста.

Неприятностей точно стоит ждать недобитым зарубежным неправительственным организациям, однако их тоже активно защищают западные партнеры. Так что выход один — вновь «бомбить Воронеж» — наказывать будут своих доморощенных агентов Госдепа и тех, кто им сочувствует.

Как именно — не будем давать советы. Но все-таки есть некоторая интрига в части уступок. Будет ли пряник, а не только кнут? Первый сигнал поступил ранее от Эллы Памфиловой: мол, нельзя исключать вотума недоверия главе Московской избирательной комиссии Валентину Горбунову. Хотя скорее это можно прокомментировать так: «Вы, уважаемый, натворили дел. Я — федеральный чиновник, вынуждена разгребать ваши региональные проблемы».

В Совете федерации заседала комиссия по защите государственного суверенитета. Сенатор Людмила Бокова, соавтор нашумевших законов Клишаса об оскорблении власти, и Андрей Климов, глава этой самой комиссии, высказались за то, чтобы определить четкий перечень мест, где можно проводить митинги, а где нет. Разговоры об этом идут как раз с 2011 года, однако все это закончилось ничем, поскольку митинговать где-то на окраинах или в лесу никто особенно не хочет.

Заметно, что никаких креативных решений у власти нет. Наши парламентарии за все эти годы хорошо научились запрещать и придумывать абсурдные законы.

А вот со всем остальным, как мы видим, дела обстоят не лучшим образом. Впереди только театр абсурда и силовая составляющая — пока караул не устанет.