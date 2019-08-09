Финиш марафона «Европа-Азия» перенесли с газона «Екатеринбург-Арены»

Участники V Международного марафона «Европа-Азия», который пройдет в Екатеринбурге 11 августа, не будут финишировать на газоне Центрального стадиона, заявил свердловский министр спорта Леонид Рапопорт программе «Стенд» на «Четвертом канале».

Ранее президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов высказывался против идеи сделать финиш марафона в чаше «Екатеринбург Арены». Он опасался, что участники забега вытопчут траву на поле и покрытие не успеют восстановить до ближайших футбольных матчей. Господин Иванов также подчеркнул, что выступает за проведение марафона, но сделает все возможное, чтобы не допустить финиша на поле.

«Я сказал организаторам, что готов вывести 500 футболистов и перекрыть проход на поле. Я на это пойду!»,— заявлял господин Иванов (цитата по Е1). При этом директор марафона Андрей Уткин заверил, что газон не повредят, так как во время финиша его накроют специальным пластиковым покрытием.

В прошлом году в марафоне приняли участие около 7 тыс. бегунов. Участникам забега предложили на выбор преодолеть 3, 10, 21 и 42 км. Каждые 5 км располагались пункты, где можно было перекусить и освежиться. На старте каждый спортсмен получал пакет с футболкой с логотипом марафона, на финише — медаль. Ранее сообщалось об улицах, которые перекроют в день мероприятия.