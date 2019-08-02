На трассе Пермь—Екатеринбург ограничат движение из-за марафона «Европа-Азия»

11 августа из-за проведения V Международного марафона «Европа-Азия» временно ограничат движение транспорта на участке трассы Р-242 Пермь—Екатеринбург — с 343 по 354 км в сторону Перми. Ограничение будет действовать с 7:00 до 14:00, сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». Объехать перекрытый участок можно через Старомосковский тракт.

Ранее сообщалось, что в день забега в Екатеринбурге перекроют центральные улицы города. С 07:00 до 11:00 движение ограничат по проспекту Ленина — от Московской до площади Кирова, по площади Кирова — от проспекта Ленина до Мира, по улице Мира — от Малышева до Первомайской, по улице Толмачева — от проспекта Ленина до Царской, по улице Царской, от Толмачева до Николая Никонова, по улице 8 Марта, от проспекта Ленина до Бориса Ельцина, по улице Бориса Ельцина — от улицы 8 Марта до Октябрьской площади и на площади 1905 года. С 07:00 до 14:00 движение ограничат по улице Пирогова — от Крауля до Татищева, по улице Татищева — от Пирогова до Репина, по проспекту Ленина — от Репина до Московской, по улице Репина — от проспекта Ленина до Металлургов, по четной стороне улицы Металлургов — от Репина до автомобильной дороги Р-242 Пермь—Екатеринбург. На указанных участках также запретят стоянку транспорта.

В прошлом году в марафоне приняли участие около 7 тыс. бегунов. Участникам забега предложили на выбор преодолеть 3, 10, 21 и 42 км. Каждые 5 км располагались пункты, где можно было перекусить и освежиться. На старте каждый спортсмен получал пакет с футболкой с логотипом марафона, на финише — медаль.