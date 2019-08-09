Райадминистрация в Курской области признала самовольным строительство «Мираторгом» свинокомплекса

В администрации Поныровского района Курской области ответили на запрос активистов села Ольховатка, выступающих против якобы незаконного строительства «Мираторгом» свиноводческого комплекса «на легендарной земле» вблизи села. «Заявление о выдаче разрешения на строительство свиноводческого комплекса на территории муниципального образования... от ООО “Мираторг-Курск” не поступало,— следует из ответа (копия есть у “Ъ-Черноземье”) за подписью главы района Владимира Торубарова.— Государственная инспекция строительного надзора Курской области о факте самовольного строительства информирована».

По словам активистов, комплекс на 5 тыс. маточного поголовья свиней может быть сдан уже в сентябре 2019 года, а работы «перевалили за середину». Помимо заявлений о якобы незаконных работах жители также апеллируют к исторической памяти: село стало ключевым направлением боев на северном фасе Курской дуги в июле 1943 года. Власти отмечают наличие отдельных нарушений при строительстве, но поддерживают вложение инвестиций в район. Общественники не видят большой исторической ценности в землях непосредственно под свинокомплексом, но призывают чиновников прислушаться к жителям и избежать распространения характерного запаха на прилегающие памятники.

Как протестуют жители Ольховатки — в материале “Ъ-Черноземье” «''Мираторгу'' припомнили историю».

Олег Мухин