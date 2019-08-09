На Кубани предотвращено незаконное расходование более 500 млн бюджетных средств

За первое полугодие текущего года прокуратура Краснодарского края предотвратила неэффективное и незаконное расходование бюджетных средств на сумму более 500 млн руб. Об этом глава ведомства Сергей Табельский рассказал на расширенном заседании коллегии краевой прокуратуры, в работе которого также принял участие председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко.

Прокурор сообщил, что за истекший период этого года было введено в эксплуатацию 14 долгостроев. В настоящее время активными темпами достраиваются еще 20 многоквартирных домов. По результатам деятельности ведомства в крае пересмотрены в сторону уменьшения тарифные ставки на тепловую энергию и воду.

Юрий Бурлачко отметил вклад прокуратуры в регулировании отношений в сфере организации дорожного движения на территории края. Документ был внесен прокурором на июльскую сессию ЗСК. «При сложившейся тенденции к увеличению числа ДТП на дорогах края, документ призван улучшить обстановку на транспортных артериях», - подчеркнул спикер краевого парламента. Также господин Бурлачко добавил, что работа сотрудников прокуратуры в сфере эффективного расходования бюджетных средств особенно актуальна в период реализации нацпроектов, на исполнение которых выделяется большой объем денег.

Василий Хитрых