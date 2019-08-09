Алексей Текслер предложил создать Коркинский муниципальный округ

Во время визита в Коркино врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер сообщил о возможности реформировать муниципальное устройство Коркинского района с созданием на его территории первого в регионе муниципального округа. По словам господина Текслера, это возможно, если идею поддержат депутаты и население.

«Есть законная возможность на базе района объединить все поселенческие структуры. Это оптимизирует структуру администрации, сократит количество чиновников, при этом проблемы будут решаться более динамично, уйдут внутренние конфликты»,- цитирует главу региона пресс-служба областного правительства.

Алексей Текслер привел в пример ситуацию с выделением денег на ремонт дорог в Коркинском районе в 2019 году. Муниципалитету предоставили намного больше средств, чем в предыдущие годы, однако деньги пришли в апреле, а ремонт начался только сейчас. «Мне рассказывают, как долго деньги ходили между администрациями, проходили конкурсы. Это не дело»,- отметил врио губернатора.