Организаторы Кубка губернатора нашли замену клубу «Куньлунь Ред Стар»

В хоккейном Кубке губернатора Челябинской области вместо пекинского клуба «Куньлунь Ред Стар», снявшегося с соревнований из-за проблем с визами, примет участие специально сформированная для турнира сборная. В нее войдут игроки из остальных трех клубов, планирующих принять участие в спортивном мероприятии – «Трактора», «Металлурга» и «Северстали».

Как сообщают в пресс-службе ХК «Трактор», руководство пекинской команды уведомило генерального директора челябинского клуба Бориса Видгофа о том, что не сможет приехать на кубок губернатора, поскольку российское консульство оформило делегации въездные визы с 19 августа, в то время как турнир пройдет 10-13 августа.