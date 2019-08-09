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УФАС запретило называть «Люкс воду» самой вкусной

Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области выдало предписание ООО «Компания “Уральский родник”» (бренд «Люкс вода») в связи с размещением на сайте производителя бутилированной воды сведений о его лидерстве на рынке и вкусовых преимуществах продукта.

Как сообщают в пресс-службе челябинского УФАС, на сайте указано, что организация является лидером по производству чистой воды, а ее продукция «самая вкусная». Также говорится, что «Уральский родник» является компанией №1 на рынке, используется слово «лидер», создающее впечатление о превосходстве хозяйствующего субъекта. При этом не говорится, по каким именно параметрам компания превосходит конкурентов и какими данными этот факт подтвержден.

Антимонопольное ведомство предупредило «Уральский родник» о необходимости прекратить размещение такой информации. Если предупреждение не будет выполнено, УФАС возбудит в отношении компании дело.

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