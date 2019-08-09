Томский застройщик предстанет перед судом за обман дольщиков на 150 млн рублей

Прокуратура Томской области направила в суд уголовной дело директора строительной компании, обвиняемого в причинении крупного ущерба дольщикам. По версии следствия, с 2015 года по март 2017 года застройщик привлек деньги частных лиц и компаний для строительства многоквартирного жилого дома в Кировском районе Томска. При этом исполнять принятые на себя обязательства перед участниками долевого строительства жилья 46-летний мужчина не намеревался. Общая сумма ущерба, нанесенного 16 потерпевшим, по подсчетам силовиков, превышает 150 млн руб. Следственные органы возбудили дело по ч. 2 ст.165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба, наказание по ней — до пяти лет лишения свободы).

Илья Николаев