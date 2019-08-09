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Власти Иркутской области просят присвоить пострадавшему от наводнения Тулуну новый статус

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко просит присвоить моногороду Тулун статус территории опережающего социально-экономического развития, предусматривающий льготы инвесторам по уплате налогов и страховых взносов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приангарья.

Соответствующую заявку губернатора должна рассмотреть специальная комиссия при Министерстве экономического развития России. Фонд развития моногородов планирует поддержать заявку и в дальнейшем оказать поддержку местному бизнесу. «Это и наши займы, и льготная инфраструктура под инвестпроекты. Мы также рассматриваем возможность внесения изменений в работу фонда, чтобы предусмотреть особую помощь городам, оказавшимся в режиме чрезвычайной ситуации»,— цитирует гендиректора Фонда развития моногородов Ирину Макиеву пресс-служба губернатора.

Тулун сильнее остальных городов в Иркутской области пострадал в результате двух волн паводка, накрывшего регион из-за сильных дождей. В результате первой волны оказались подтопленным 11 тыс. домов в 109 населенных пунктах, во время второй — почти 2 тыс. жилых домов в 58 населенных пунктах. После первой волны власти Иркутской области оценивали предварительный ущерб от паводка в 31 млрд руб. К данному моменту подтопленных жилых домов уже нет.

Подробнее о наводнении — в материале “Ъ” «Последствия вышли из берегов»

Илья Галагуз


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