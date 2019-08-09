В Курганской области планируют газифицировать десять райцентров к 2023 году

До 2023 года будут газифицированы десять районных центров Курганской области, в которых сейчас газа нет, сообщил на пресс-конференции директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ региона Анатолий Воробьев. По его словам, совместно с «Газпромом» областные власти актуализировали генеральную схему газоснабжения, «где предусмотрены магистральные межпоселковые трубопроводы, по которым газ придет в районные центры».

«Наша задача – получить от Газпрома подтверждение финансирования и до 2023 года эти газопроводы построить. На 2019 год ПАО «Газпром» для Курганской области предусмотрено 400 млн руб. В текущем году планируется начать строительство шести межпоселковых трубопроводов, в том числе в Кетовском, Притобольном, Сафакулевском, Шадринском и Шумихинском районах»,- цитирует господина Воробьева пресс-служба правительства Курганской области.

По словам заместителя губернатора, сейчас уровень газификации региона составляет 51%, а если принимать в расчет только сельские территории, - 31%. Врио губернатора Вадим Шумков поставил задачу в короткие сроки провести газ в крупные населенные пункты.