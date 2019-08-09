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Четыре кузбасских города попали в число наихудших в России по экологической обстановке

Четыре города в Кемеровской области — Белово, Киселевск, Прокопьевск и Ленинск-Кузнецкий — вошли в число наихудших в России по экологической обстановке. По данным портала Domofond.ru, который составил рейтинг экологического благополучия 200 городов на основании опроса местных жителей, Ленинск-Кузнецкий занял 191 место, Прокопьевск — 195, Белово — 198, а Киселевск расположился на 199 строчке.

Респонденты из Киселевска сообщили авторам рейтинга о черном снеге зимой, а жители Белово пожаловались на пыль с отвалов Бачатского разреза. Напомним, в июне стало известно, что группа жителей Киселевска попросили предоставить им статус беженцев в Канаде. Они заявили, что среди киселевчан увеличилось число онкобольных из-за активной угледобычи, а дети не выходят на улицу, так как над городом висит смог и угольная пыль.

Самым экологически чистым городом Сибири, по мнению местных жителей, оказался Бердск в Новосибирской области — город занял 33 строчку в рейтинге. С мая по июль этого года бердские СМИ сообщали о прорывах коллектора, качающего стоки жилых микрорайонов. «Жители окрестных домов уже три недели задыхаются от зловония»,— писало издание «Курьер.Среда.Бердск» в июле.

Новосибирск занял 122 место в экологическом рейтинге, Кемерово — 150, Омск — 164, Красноярск — 168. В самом низу — на 200 месте — оказался Норильск (Красноярский край). Местные жители сказали составителям рейтинга, что «на улице воздух часто пахнет серой, во рту отдает кисловатым привкусом, жженой резиной».

Оксана Павлова


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