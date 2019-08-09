В Санкт-Петербурге из-за ливня затопило аэропорт и торговые центры

Из-за сильного дождя в Санкт-Петербурге подтопило несколько парковок и цокольные этажи торговых центров. Помимо этого затопило территорию аэропорта Пулково. Начавшийся накануне ливень, по прогнозу Гидрометцентра, продолжится и сегодня, 9 августа.

Скопления воды были также зафиксированы под несколькими мостами и виадуками Санкт-Петербурга, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на городской комитет по энергетике и инженерному обеспечению. Для устранения подтоплений направлены 17 аварийных бригад, готовы выехать еще 48 бригад, говорится в пресс-релизе администрации города.

«Специалисты <…> фиксируют заявки на подтопления цокольных этажей, подземных парковок и парковок на территории торговых центров, которые возникают по причине отсутствия заградительных сооружений и обратных клапанов на системах водоотведения, которые не были установлены собственниками помещений и обслуживающими помещения организациями»,— рассказали в комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Как пишет «Фонтанка», в районе Пулково за три часа выпало почти 2 см осадков. Вечером 8 августа были задержаны четыре вылетавших в Москву самолета, еще несколько рейсов прибыли с опозданием. Аэропорт работает в штатном режиме.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы и дождя. По данным синоптиков, температура воздуха составит 21°С. Ветер северный, до 3 м/с.

Напомним, в Москве и Подмосковье накануне объявили оранжевый уровень опасности из-за ливня и шквалистого ветра, порывы которого могут достигать 20–25 м/с. Из-за предупреждения МЧС вещание федеральных каналов в столице и области прерывалось более чем на 30 мин.