Для спасения Мирона Васёва не хватает 677 тыс. руб.

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «У Мирона деформация черепа, характерная для тригоноцефалии,— килевидная форма головы. Такая деформация появляется в результате преждевременного сращения лобного шва и в итоге может привести к умственной отсталости, глухоте и слепоте. Мальчику необходимо хирургическое лечение. Деформация будет исправлена с помощью реконструкции костей черепа c применением саморассасывающихся пластин. Повторные операции не понадобятся, Мирон будет нормально расти и развиваться».

Стоимость подготовки к операции и пластин 690 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Сочи» соберут 13 тыс. руб. Не хватает 677 тыс. руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Мирона Васёва, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Мирона — Ксении Сергеевны Васёвой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Экспертная группа Русфонда