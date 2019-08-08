Бюллетени на выборы в Госсовет напечатают на русском и татарском языках

ЦИК Татарстана принял постановление о формах избирательных бюллетеней для голосования по партийным спискам и одномандатным округам на выборах в Госсовет 8 сентября. Об этом сообщается на сайте избиркома. Бюллетени будут напечатаны на русском и татарском языках на белой бумаге с защитной сеткой. По республиканскому округу в бюллетене будут указаны названия семи политических партий, по одномандатным округам — имена кандидатов в алфавитном порядке.

Как сообщал «Ъ-Казань», «Единая Россия» будет на первой строчке в бюллетене. Второй номер получила Российская партия за социальную справедливость, третий — КПРФ, четвертый — «Коммунисты России», пятый — «Справедливая Россия». Шестое место досталось Партии роста, последняя строчка в бюллетене будет у ЛДПР.

Места определялись по итогам жеребьевки. При этом «Единая Россия» в третий раз подряд получает первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в Госсовет.

Кирилл Антонов, „Ъ-Казань“