«Единой России» вновь подыграла судьба

Название «Единой России» вновь будет первым в избирательном бюллетене на предстоящих выборах в Госсовет Татарстана. Этот номер партия власти выигрывает третью избирательную кампанию подряд. Оппоненты единоросов шутят, что дело в «магии», однако партийцы считают, что это «судьба». Эксперты указывают, что «Единая Россия» слишком часто получает первые номера на выборах в регионах, однако доказать, что это является «технологией», на практике невозможно.

В среду ЦИК Татарстана провел жеребьевку с целью определить порядок размещения наименований политических партий в избирательном бюллетене для голосования на выборах в Госсовет республики. В жеребьевке участвовали семь партий, списки кандидатов которых были допущены до выборов. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», а также «Коммунисты России», Партия роста и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Их представители по очереди брали со стола конверты с порядковыми номерами.

Секретарь ЦИКа Надежда Борисова показала участникам жеребьевки семь пустых конвертов, а также листы с номерами. Она заверила партийцев, что конверты не просвечивают. Затем госпожа Борисова вложила номера в конверты и при всех их перемешала. При этом глава отделения «Справедливой России» Рушания Бильгильдеева просила мешать их тщательнее.

Своим постановлением ЦИК утвердил, что партии участвуют в жеребьевке в порядке регистрации списков кандидатов. Таким образом, первым к столу подошел глава исполкома татарстанского отделения «Единой России» Андрей Кондратьев. Он взял один из конвертов и вытащил лист с первым номером. «Маги в ЦИКе», — заметил присутствовавший на жеребьевке лидер КПРФ в Татарстане Хафиз Миргалимов.

Остальные номера в избирательном бюллетене распределились следующим образом. Второй номер получила Российская партия за социальную справедливость, третий — КПРФ, четвертый — «Коммунисты России», пятый — «Справедливая Россия». Шестое место досталось Партии роста, последняя строчка в бюллетене будет у ЛДПР.

По окончанию жеребьевки господин Кондратьев заверил «Ъ-Казань», что единороссы «абсолютно точно были нацелены на любую цифру, но только не на первый номер». «Может быть, это судьба такая»,— улыбнулся он. В то же время координатор ЛДПР в республике Владимир Сурчилов иронично предположил, что у его оппонента «хорошие навыки преферанса». «Все как всегда. Мы работаем с избирателями, а они в это время разрабатывают схемы. Вот и все»,— развела руками Рушания Бильгильдеева. Однако господин Кондратьев уверен, что «избиратель будет голосовать не по номеру списку, а по делам партии в республике».

Стоит отметить, что «Единая Россия» в третий раз подряд получает первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в Госсовет. В 2014 году Андрей Кондратьев также подходил первым к столу во время жеребьевки и вытянул конверт с первым номером. Первое место в бюллетене у единороссов было и в 2009 году.

Выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября 2014 года. 50 депутатов из 100 избираются по партийным спискам, столько же — в одномандатных округах. На прошлых выборах «Единая Россия» получила 84,2% голосов избирателей и только по списку провела 47 депутатов. В 2009 году единороссы получили 79,3%. Список единороссов тогда, как и сейчас, возглавлял спикер Госсовета Фарид Мухаметшин.

Сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Андрей Бузин говорит, что первое место единороссов в бюллетене «характерная ситуация для многих регионов»: «Еще когда председателем ЦИК Росси был Александр Вешняков, внимание на эту ситуацию обращала группа экспертов. Действительно, когда во многих регионах "Единая Россия" получает подряд первые места, вероятность случая в этом очень мала». Однако господин Бузин указывает, что итоги жеребьевки «никак не оспорить»: «Для того, что бы определить, что здесь есть какая-то технология, требуется тонкая дедуктивная работа. Это неповторяемое событие, его можно зафиксировать только тогда, когда это происходит. А сейчас остается только говорить о статистике».

Кирилл Антонов