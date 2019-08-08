В Петербурге завершился ремонт 25 улиц

По данным на начало августа в Петербурге отремонтировано 25 улиц. В частности, работы по замене дорожного покрытия проезжей части и тротуаров завершены на Заневском, Дальневосточном и Нарвском проспектах, Дворцовой и Английской набережных, набережной Кутузова, проспекте Авиаконструкторов, улицах Маяковского, Жуковского и Писарева, на Межевом канале, Конная улице и в Поварском переулке. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

В настоящий момент ремонтные работы продолжаются на 31 объекте, среди которых улицы Моисеенко, Типанова, Астрономическая, Климов переулок и другие. Всего на текущий год адресной программой по ремонту дорог запланировано обновить 122 объекта. Основные работы предполагается завершить в сентябре. Ремонт небольших объектов продолжится до конца октября.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на ремонт дорог в Петербурге городские власти в 2019 году дополнительно выделили 1,8 млрд рублей.