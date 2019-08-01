На ремонт дорог в Петербурге дополнительно выделили 1,8 млрд рублей

СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» объявило два конкурса на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования в Петербурге в рамках реализации адресной программы на 2019 год. Отремонтировать предполагается дороги в южных и северных административных районах города. Начальная (максимальная) цена по первому контракту составляет 961,6 млн рублей, по второму — 854,8 млн руб., сообщается на сайте госзакупок.

В первый список входят участки проспекта Народного Ополчения и Шлиссельбургского проспекта, набережной Обводного канала (от Московского до Царскосельского ж/д моста), Малой Балканской улицы (от Димитрова до Карпатской), Днепропетровской улицы (от Обводного канала до Расстанной) и Касимовской улицы (от Камчатской до Грузинской).

Во втором списке требующих ремонта — участки проспекта Энгельса (от Новосильцевского переулка до Северного проспекта), улицы Оптиков (от Планерной до Шуваловского проспекта), проспекта Непокоренных (от площади Мужества до Меншиковского проспекта), Северного проспекта (между улицами Вавилова и Руставели) и Северная площадь.

Сроки подачи заявок на конкурсы — до 20 августа, итоги аукционов планируется подвести 26 августа. Все работы по обоим госконтрактам подрядчикам необходимо будет выполнить до15 ноября 2020 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Смольном подготовлен проект адресной программы по ремонту дорог на 2020-2022 годы. Он предполагает увеличение бюджета на выполнение дорожных работ.