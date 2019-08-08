Жители Старых Горок пожаловались в прокуратуру на проект генпалана Казани

Жители массива Старые Горки просят прокуратуру проверить проект нового генерального плана Казани на нарушение Градостроительного кодекса РФ и местных градостроительных норм. Жалобу на имя прокурора города Олега Дроздова направил активист Ильхам Шагараев (предоставил копию обращения «Ъ-Казань»).

Он указал, что в массиве Старые Горки фиксируется дефицит социальной инфраструктуры (не хватает 158 мест в детских садах, 340 мест в школах и т.д.). Однако единственный свободной от застройки земельный участок массива генпланом выделен «в отдельную функциональную зону», который «планируется продать застройщикам под многоквартирную многоэтажную застройку». Таким образом, считает господин Шагараев, новый генплан «не решает проблемы» Старых Горок, а, наоборот, «увеличивает дисбаланс территории». «Вычленение из границ жилого массива Старые Горки функциональной зоны № 1683 под "многоэтажки" ставит жирный крест на возможности жителей иметь в шаговой доступности объекты социальной инфраструктуры, в первую очередь детский сад»,— говорится в заявлении в прокуратуру. Господин Шагараев добавил, что жители неоднократно обращались по вопросу генплана в исполком Казани, но тот отвечал «отказом по надуманным и безосновательным причинам».

Как сообщал «Ъ-Казань», проект нового генплана Казани по итогам общественных обсуждений получил более 2 тыс. замечаний. Документ рассчитан до 2035 года. Власти хотят утвердить новый генплан до конца 2019 года.

Кирилл Антонов, „Ъ-Казань“