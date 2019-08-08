Александр Холод возглавит воронежское управление региональной политики

Руководитель отдела социально-политических проектов управления региональной политики (УРП) правительства Воронежской области Александр Холод с 9 августа может возглавить данную структуру. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили высокопоставленные источники в региональной власти. В УРП не было постоянного руководителя фактически с ноября 2018 года, когда прежний глава управления Сергей Соколов занял пост заместителя губернатора Воронежской области.

Александр Холод родился 22 сентября 1972 года в Белгороде. В 1994 году окончил исторический факультет Белгородского госуниверситета, доцент, кандидат социологических наук.

О том, за какие проекты в регионе отвечает УРП, в материале “Ъ-Черноземье” «Воронежцам доверяют инициативу».

Андрей Цветков