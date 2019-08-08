Краснодарцы потребовали газ на митинге

Жители поселка Краснодарский (входит в состав Краснодара) вышли на митинг, после того как их дома более полутора суток оставались без газа: его отключили рано утром 6 августа. Протестующие пожаловались, что АО «Краснодаргоргаз» заставляет население заключать договоры на обслуживание оборудования и угрожает повторными отключениями. В АО «Краснодаргоргаз» отвергли обвинения, а официальной версией отключений назвали работы по профилактике оборудования. После вмешательства власти подачу газа возобновили. Прокуратура проводит проверку нарушения законодательства о защите конкуренции и газоснабжении, в адрес генерального директора надзорный орган вынес представление.

В семь утра 6 августа в поселке Краснодарский было отключено газоснабжение, возобновить его в АО «Краснодаргоргаз» обещали к вечеру, однако газ не включили ни вечером, ни на следующее утро. Жители микрорайона устроили многочисленный сход. По их информации, газ отключили почти в 500 частных домах и нескольких многоэтажках. Официальная причина: профилактика. По словам жителей, рабочие «Краснодаргоргаза» во время обхода предупреждали, что газ не дадут до тех пор, пока все не заключат с предприятием договор на обслуживание газового оборудования. Его стоимость составляет около 4 тыс. руб. в год.

«У нас был договор на поставку с "Краснодармежрегионгазом", а "Краснодаргоргаз" — обслуживающая организация. Изначально нам было сказано, что договоры на обслуживание мы имеем право заключить с любой специализированной организацией, имеющей лицензию на этот вид деятельности. Теперь оказывается, что так нельзя. И нас предупредили: то, что подачу газа возобновили,— это ненадолго.

"Пока не образумитесь", то есть не подпишите договор, газ снова будут выключать.





Вот его не было более полутора суток, они говорят: "Не успели проверить в течение светового дня"»,— рассказала житель микрорайона Наталья Попова. При этом горожане не отрицают, что у многих из них действительно не заключены договоры на обслуживание газового оборудования.

Идентичная ситуация произошла неделей ранее в Комсомольском микрорайоне Краснодара (крупнейший спальный район города). По рассказам жителей, сначала был отключен газ на основании необходимости провести профилактические работы, а во время поквартирного обхода сотрудники предприятия предупреждали, что подача газа возобновится только после подписания договоров.

Помощник генерального директора по связям с общественностью АО «Краснодаргоргаз» Александр Дорошин рассказал “Ъ”, что, согласно постановлению правительства №549, регламентирующему порядок поставок газа, если нет договора на техобслуживание газового оборудования, поставлять газ нельзя.

«Заключать эти договоры — обязанность абонентов. Бланки оферты были направлены всем потребителям еще в начале 2019 года, возможно, какой-то сбой произошел и люди их не получили»,— пояснил господин Дорошин.





Он добавил, что потребитель имеет право заключить договор на обслуживание с любой специализированной организацией, имеющей лицензию на этот вид деятельности. Комментируя «газовый скандал», господин Дорошин пояснил, что подача газа была приостановлена 6 августа для проведения плановых профилактических работ на сетях газопровода, эти работы уже завершены. «12 июля мы предупредили мэрию и поставщика о том, что в августе будут проводиться плановые работы. Что касается информации о насильственном заключении договоров — это неправда. Это просто исключено»,— сказал Александр Дорошин.

В городской мэрии подтвердили, что «Краснодаргоргаз» проводил плановые работы на газопроводе высокого давления, проверить необходимо было 51 объект — котельные и жилые дома. После вмешательства чиновников подачу газа в поселок возобновили.

Прокуратура Прикубанского административного округа Краснодара провела проверку инцидента по вопросу незаконных действий АО «Краснодаргоргаз» по ограничению газоснабжения домовладений в поселке Краснодарский. Она показала, что поставка газа в установленные жилищным законодательством сроки не возобновлена. Также надзорный орган усмотрел нарушение законодательства о защите конкуренции и газоснабжении. В адрес гендиректора организации вынесено представление, информация для принятия мер административного воздействия направлена в адрес УФАС региона и Государственной жилищной инспекции края.

Елена Рыжкова, Краснодар